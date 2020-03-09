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Угроза пандемии: в ВОЗ сделали тревожное заявление о масштабах коронавируса

понедельник, 09 марта 2020, 19:10
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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус назвал угрозу пандемии коронавируса Covid-19 "вполне реальной".

Об этом он заявил во время брифинга 9 марта.

По словам Гебреисуса, в данный момент коронавирус уже распространился во множестве стран, что дает основания говорить об угрозе пандемии.

В то же время, он подчеркнул, что большинство ранее заболевших излечились, а совместные действия правительств, компаний, семей и отдельных людей способны сдержать инфекцию.

"Это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать. Суть в том, что мы не во власти этого вируса", - заявил Гебреисус.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро понедельника, 9 марта, в мире коронавирусом заражены уже 110 041 человек.

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