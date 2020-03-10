МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за коронавируса массово отменяют рейсы за границу и внутри Украины

Крупнейшие авиакомпании, в том числе популярные Ryanair и Wizz Air, а также Международные авиалинии Украины (МАУ), заявили об отмене ряда рейсов из-за эпидемии коронавируса.

В частности, в пресс-службе Ryanair сообщили, что все внутренние и международные рейсы из и в Италию будут приостановлены. С 24:00 11 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы, а с 24:00 13 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы.

Авиакомпания Wizz AIr также отменяет рейсы в аэропорты Италии с 10 марта по 3 апреля. Также будут отменены рейсы в города Израиля Тель-Авив и Эйлат с 12 по 23 марта.

В свою очередь, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву и другие страны. Также компания отменит вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

Как сообщал "Апостроф", 9 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус назвал угрозу пандемии коронавируса COVID-19 "вполне реальной".