RU  UA  EN

вторник, 10 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 марта

17:56
Путинские миллиардеры потеряли огромные деньги из-за обвала цен на нефть: названы суммы
17:50
Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика на съемках фильма Lime
17:28
"Время и Стекло" показали новый ролик - в нем все плачут, и теперь фаны думают, что группе конец Lime
17:00
Умер самый известный японский кот Широ - его называли котом, познавшим дзен Lime
16:18
Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на расспросы о болезни и состоянии актрисы Lime
16:00
Беременная Кэти Перри рассказала о смерти близкого человека Lime
15:29
Шанс для Путина? В России приняли важное решение о сроках президентства
15:01
Чаку Норрису - 80: мы собрали лучшие мемы с актером бессмертных боевиков Lime
14:59
Жених Дженнифер Лопес переоделся в ее платье для забавного видео Lime
14:59
Турция продолжает стягивать войска в Идлиб: появились впечатляющие фото
14:58
Путин сделал важное заявление об обнулении президентских сроков: что происходит
13:00
Актер сериала "Ходячие мертвецы" покусал женщину и попал за решетку Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за коронавируса массово отменяют рейсы за границу и внутри Украины

вторник, 10 марта 2020, 17:19
переглянути новину українською

Крупнейшие авиакомпании, в том числе популярные Ryanair и Wizz Air, а также Международные авиалинии Украины (МАУ), заявили об отмене ряда рейсов из-за эпидемии коронавируса.

В частности, в пресс-службе Ryanair сообщили, что все внутренние и международные рейсы из и в Италию будут приостановлены. С 24:00 11 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы, а с 24:00 13 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы.

Авиакомпания Wizz AIr также отменяет рейсы в аэропорты Италии с 10 марта по 3 апреля. Также будут отменены рейсы в города Израиля Тель-Авив и Эйлат с 12 по 23 марта.

В свою очередь, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву и другие страны. Также компания отменит вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

Как сообщал "Апостроф", 9 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус назвал угрозу пандемии коронавируса COVID-19 "вполне реальной".

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Италия под запретом: как коронавирус "убивает" Апеннины, фото и видео

Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: