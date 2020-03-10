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На какой день проявляются симптомы коронавируса: ученые дали четкий ответ

вторник, 10 марта 2020, 12:10
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Ученые Университета Джона Хопкинса сообщают, что средний инкубационный период нового коронавируса COVID-19 составляет немногим более пяти дней.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Команда Джона Хопкинса изучила 181 случай COVID-19 за пределами провинции Хубэй в Китае до 24 февраля этого года.

Была создана модель, демонстрирующая распределение инкубационного периода – времени между инфицированием и первыми явными симптомами.

Выяснилось, что у менее, чем у 2,5% зараженных симптомы проявятся за 2,2 суток, а предполагаемый средний инкубационный период – 5,1 суток. У 97,5% инфицированных симптомы проявились в течение 11,5 дней.

"Основываясь на анализе общедоступных данных, рекомендация для мониторинга/карантина в течение 14 дней является разумной. Хотя с этим периодом некоторые случаи будут пропущены в долгосрочной перспективе", – отмечают ученые.

Они подсчитали, что на каждые 10 000 человек под карантином примерно у 101 развились симптомы после окончания 14-дневного периода.

"Пока не будет разработана вакцина, лучший способ борьбы с вирусом – сохранять спокойствие, мыть руки (в течение 20 секунд!), а если почувствовали себя плохо – оставайтесь дома", – говорится в исследовании.

Тем временем газета The Straits Times сообщает, что ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, которые могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии ввели жесткие меры из-за распространения смертельного корнавируса.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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