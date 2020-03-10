Пустые улицы и наказание тюрьмой: Италию охватила паника из-за коронавируса, видео

В Италии ввели жесткие меры из-за распространения смертельного корнавируса, здесь 16 миллионов людей оказались на карантине, так как в стране приняли решение о закрытии границы.

В ряде регионов страны ограничено передвижение, чрезвычайные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

Тем временем количество зараженных коронавирусом превысило 9 тысяч, а количество смертей достигло цифры 463.

"Я не боюсь, у меня крепкое здоровье и я все равно буду выходить на улицу, 14 дней просидеть под замком дома для меня это слишком", - говорит местная жительница.

Всего в изоляции оказались 14 итальянских провинций с населением почти 16 миллионов человек, что составляет четверть населения страны. Улицы крупных городов пустуют, тут практически нет туристов.

"Всех предупредили - если необходимо выехать из региона, будьте готовы объяснить полиции причины - вы едете по работе, вам надо к врачу в другой город или возвращаетесь домой. Тем, кто нарушает введенные правила - грозит лишение свободы на срок до 3 месяцев или штраф в размере до 206 евро", - говорят итальянцы.

Напомним, что украинец из Черновцов, подхвативший смертельно опасный коронавирус, пока что не смог побороть болезнь - повторный тест показал, что в его организме до сих пор присутствует вирус.