Скандал с "пикантными" танцами в Херсонской ОГА получил неожиданное продолжение

Во вторник, 10 марта, в Херсоне объявили об увольнении чиновников, ответственных за скандальные танцы в помещении Херсонской ОГА.

Об этом заявил председатель ОГА Юрий Гусев во время селекторного совещания.

Уволен будет руководитель Управления культуры, молодежи и спорта Михаил Линецкий, а также руководитель аппарата ОГА Владимир Клюцевский.

"То, что произошло, - это урок нам на будущее для того, чтобы в дальнейшем избегать таких проявлений. К работе нужно относиться ответственно", – заявил Гусев.

Лишилась должности также заместитель губернатора Херсонской области Светлана Чепига.

"Я присутствовал на официальной части. То, что я увидел вчера в сети интернет, меня неприятно поразило. Считаю выступления в таком формате в помещении ОГА недопустимыми. Служебное расследование планировалось провести в течение 10 дней, но мне было достаточно вчерашнего дня и сегодняшнего утра, чтобы установить виновных", – добавил Гусев.

Напомним, в Херсонской ОГА в честь 8 марта чиновникам организовали концерт с "эротическими" танцами, а песню исполнила группа "Степ", которая участвовала в телепроекте "Х-фактор". Видеозапись выступления попала в сеть.

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