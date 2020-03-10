В оккупированном Луганске зверски убили семью бизнесмена: жуткие детали

В оккупированном Луганске жестоко убили владельцев ювелирного магазина "Изумруд".

Об этом сообщает "Луганский инсайд".

По информации паблика, это произошло 7 марта, в Луганске убили директора ювелирного магазина Галину О., и членов ее семьи.

В тот день женщина не вышла на работу и не отвечала на звонки, из-за чего охранник и сотрудница магазина поехали к ней домой, где на пороге дома, увидели ее мужа лежащего в луже крови.

"На месте происшествия были обнаружены тела Ивана О. (муж Галины), Галины О., Натальи С., и Никиты С., с огнестрельными ранениями (стреляли из ПМ с глушителем). Также мне сообщали о имеющихся у некоторых жертв ножевых ранениях. Данными о том, что конкретно вынесли из дома не располагаю. По предварительным данным, это дело все той же ОПГ, которая перед этим ограбила владельцев других ювелирок — 24 ноября прошлого года ограбили дом на ул. Матросова (частный сектор за ЛНУ им. Т. Шевченко) и 14 декабря дом в Малой Вергунке. Насколько мне известно эти три дела объединили в одно производство", - говорится в сообщении.

"В оккупированном Луганске просто зверски убили семью хозяина ювелирного магазина "Изумруд". Погибли 4 человека. Не удивлюсь что дело рук "бравых ополченцев", - прокомментировал офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились фото 25-летней Анастасии Слуховой, которую зверски убили в Харькове, ее тело нашли в водяном коллекторе.