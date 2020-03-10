Всплыли тревожные данные о состоянии украинца, подхватившего коронавирус

Украинец из Черновцов, подхвативший смертельно опасный коронавирус, пока что не смог побороть болезнь - повторный тест показал, что в его организме до сих пор присутствует вирус.

Об этом сообщает АСС.

По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак, больному сделали повторный тест на коронавирус, он дал положительный результат.

"Согласно протоколам, больному будут еще несколько раз проводить тесты. Лишь после того, как два теста подряд покажут отрицательный результат на коронавирус, можно будет говорить, что человек выздоравливает", - уточнила она.

Гусак добавила, что 11 марта в Черновцы приедет врач Всемирной организации здравоохранения, который осмотрит больного коронавирусом и определит, правильно ли его лечат.

"Всемирная организация здравоохранения всегда направляет своих представителей в страны, в которых обнаружено больных коронавирусом. В их делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно лечит больного коронавирусом. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения", - сказала она.

Отмечается, что медики хотят снять напряжение в обществе и возможное недоверие больного к украинским врачам. Сейчас состояние больного украинца стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градусов.

Как сообщал "Апостроф", смертельный коронавирус из Китая начал атаковать новые страны, в то же время в самой Поднебесной число новых заражений за сутки упало.