RU  UA  EN

среда, 11 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

11:23
Дочь Стивена Спилберга рассказала, как отец относится к ее карьере в порно Lime
10:47
В этой группе мы сделали все: "Время и Стекло" объявили прощальный тур Lime
10:46
Где смотреть онлайн Динамо - Александрия: расписание трансляций
10:20
5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко Lime
10:04
Сергей и Снежана Бабкины рассказали о состоянии сына после реанимации Lime
09:43
Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
08:50
Где смотреть онлайн ПСЖ - Боруссия: расписание трансляций
08:25
Ливерпуль - Атлетико: прогноз букмекеров на матч 11 марта
07:30
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Атлетико: расписание трансляций
07:26
ПСЖ - Боруссия: прогноз букмекеров на матч 11 марта
07:19
РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур - 3:0 Видеообзор
07:09
Как закатать дома березовый сок: проверенный рецепт и советы Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Археологи показали, как выглядели "лайки" в каменном веке: впечатляющие фото

среда, 11 марта 2020, 10:30
переглянути новину українською

Украшения из яичной скорлупы нашли археологи в нетипичных регионах, но исследователи уже нашли этому объяснение. По словам экспертов, бусинки, которые делали из скорлупы страусиного яйца, были аналогом лайков в социальных сетях.

Находку археологи сделали во время поисков в плато Кару на юге Африки. Ученые говорят, что такими украшениями пользовались для укрепления отношений в течение более 30 тысяч лет.

В статье ученых говорится, что украшения принадлежали группе охотников-собирателей, которые живут в пустыне. Они дарили их соседям из более высоких областей, где было больше осадков и ресурсов.

Также есть версия, что бусинами пользовались как социальной валютой.

"Кружочки из скорлупы страусиного яйца, сделанные как украшения, в основном играли роль Facebook или Twitter каменного века, подтверждая связь с партнерами по обмену и одновременно предупреждая других об этих отношениях", - говорится в статье.

Напомним, что турецкие археологи в ходе раскопок древней церкви Балатлар в Синопе, на севере Турции, обнаружили каменный ковчег.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Число заболевших перевалило за 10 000: фото, видео и свежие данные про коронавирус в Италии

Зима берет реванш: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании

Италия под запретом: как коронавирус "убивает" Апеннины, фото и видео

Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: