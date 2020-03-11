Если в Украине объявят карантин: появилось разъяснение, что попадет под запрет

В случае, если Кабинет министров Украины примет решение о введении карантина из-за возможного распространения коронавируса Covid-19, под запрет могут попасть спортивные и другие массовые мероприятия.

Об этом сообщает Obozrevatel.

После соответствующего постановления Кабмина, дальнейшие решения о введении ограничений будут приниматься на уровне местной власти. Среди главных мер – временная приостановка учебного процесса в школах, университетах и так далее.

Самый жесткий карантин в Европе ввела по всей территории Италия. Там ограничения выглядят так:

Передвижение по стране – только при необходимости (на работу или в больницу)

Театры, кино, музеи не работают, все бары и рестораны должны закрываться в 18:00

Учеба в школах и вузах остановлена до 3 апреля

Любые церемонии, включая свадьбы и похороны, запрещены

Чемпионат Италии по футболу также уходит в вынужденный отпуск

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на 11 марта в мире заболело коронавирусом Covid-19 уже более 118 тысяч человек, умерло более 4 тысяч.