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Если в Украине объявят карантин: появилось разъяснение, что попадет под запрет

среда, 11 марта 2020, 09:19
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Фото: poltava.to

В случае, если Кабинет министров Украины примет решение о введении карантина из-за возможного распространения коронавируса Covid-19, под запрет могут попасть спортивные и другие массовые мероприятия.

Об этом сообщает Obozrevatel.

После соответствующего постановления Кабмина, дальнейшие решения о введении ограничений будут приниматься на уровне местной власти. Среди главных мер – временная приостановка учебного процесса в школах, университетах и так далее.

Самый жесткий карантин в Европе ввела по всей территории Италия. Там ограничения выглядят так:

  • Передвижение по стране – только при необходимости (на работу или в больницу)
  • Театры, кино, музеи не работают, все бары и рестораны должны закрываться в 18:00
  • Учеба в школах и вузах остановлена до 3 апреля
  • Любые церемонии, включая свадьбы и похороны, запрещены
  • Чемпионат Италии по футболу также уходит в вынужденный отпуск

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на 11 марта в мире заболело коронавирусом Covid-19 уже более 118 тысяч человек, умерло более 4 тысяч.

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