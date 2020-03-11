В Украине могут объявить карантин из-за коронавируса: нардеп сделал тревожное заявление

В среду, 11 марта, на своем заседании Кабинет министров Украины может ввести карантин и серьезные ограничительные меры в связи с возможным распространением коронавируса Covid-19.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Завтра в Кабмине может быть объявлен карантин с серьезными ограничительными мерами", - заявил Дубинский.

Издание "Интерфакс-Украина" также подтверждает эту информацию со ссылкой на источник в правительстве.

"Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах и т. д.", - рассказал собеседник агентства.

В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 10 марта, в Киев доставили экспресс-тесты для выявления заражения коронавирусом.