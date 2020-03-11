Почти 120 тыс. зараженных! Появились страшные данные о коронавирусе

По состоянию на 11 марта в мире заболело коронавирусом Covid-19 уже более 118 тысяч человек, умерло более 4 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра университета Джонса Хопкинса в США.
В Китае зарегистрировано всего 24 новых случая заболевания и 22 случая смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом. В медучреждениях Китая проходят курс лечения более 16 тыс человек, состояние 4,4 тыс больных оценивается как тяжелое. В то же время, почти 61 тыс человек выздоровели и покинули больницы. Все временные госпитали закрыли.
В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:
- Китай (80 757)
- Италия (10 149)
- Иран (8 042)
- Южная Корея (7 513)
- Франция (1 1784)
- Испания занимает шестое место (1646 случаев), далее следуют Германия (1457) и США (808). Закрывают десятку Япония (581) и Нидерланды (382) — эта европейская страна впервые оказалась в топ-10.
Стало известно также о новых странах, куда пробрался вирус. Первые случаи заражения зафиксировали в Боливии: там заболели 2 человека. Также коронавирус подтвердили в Турции. Заразился гражданин Турции, который недавно вернулся из Европы.
В Великобритании коронавирусом заразилась парламентский заместитель министра здравоохранения и социальных дел Надин Доррис. Она самоизолировалась после положительного результата теста.
Кроме того, первый случай заболевания зафиксирован на Ямайке.
Как ранее сообщал "Апостроф", в Италии ввели жесткие меры из-за распространения коронавируса: под карантином оказалось 60 миллионов человек.