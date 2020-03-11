Остановитесь! Сеть взорвалась комментариями и фотожабами из-за карантина в Украине

Введение режима карантина из-за коронавируса в Украине вызвало бурную дискуссию и волну шуток в социальных сетях.

Мнения пользователей разделились, некоторые одобряют решение Кабинета министров объявить карантин, другие его резко критикуют. По мнению некоторых комментаторов, карантин и закрытие школ не только не сдержат вирус, но и даже помогут его распространению.

Кроме того, некоторые сомневаются, соответствую ли официальные данные, согласно с которыми в Украине всего один больной коронавирусом, реальности. Другие же, в свою очередь, призывают остановить панику, которая может вызвать излишний ажиотаж в магазинах и аптеках.

Подробнее о карантине в Украине читайте в материале "Апострофа": В Украине объявили жесткий карантин из-за коронавируса: что это значит.