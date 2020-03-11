Украинцев предупредили о смертельной опасности из-за аномальной погоды: в сети показали видео

В Киеве в Боярском лесу появилось большое количество клещей, которые могут переносить смертельно опасные болезни.

Об этом на своей странице в Facebook написал житель столицы Андрей Акулов.

"Внимание клещи !!!! Боярский лес 9.03.2020р. Друзья, хочу всех предупредить, будьте внимательны - очень много клещей, есть с чем сравнить, так как каждый год собираю березовый сок. Помните о таких болезнях, которые переносят клещи, как боррелиоз (болезнь Лайма) - становится довольно распространенной в Украине. Последствия тяжелые и необратимые, если вовремя не обнаружить!!! Поэтому мои советы такие для любителей лесных прогулок: надевайте одежду из гладкой ткани а не хб джинсы и тд, Тогда клещу достаточно трудно вцепиться своими крючками, обрабатывайте себя и детей средствами против клещей, и обязательно, возвращаясь с прогулки, тщательно осматривайте себя и детей, желательно несколько раз с промежутком во времени", - написал киевлянин.

Предположительно, такое нашествие клещей связано с аномально теплой зимой.

10 марта он опубликовал еще несколько видео с клещами

"Друзья после сегодняшнего утра у меня самого волосы становились дыбом!!! Если вчера я советовал одеваться в гладкую одежду, то сегодня посоветую пока при возможности избегать прогулок в лесу особенно где есть трава!!! Из моих собственных наблюдений хочу сказать, что выше 50 см я клещей не видел. Короче смотрите все сами!!! И делайте выводы", - написал мужчина.

"Все из-за аномальной зимы", - отметили в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", Новый вид почвенных панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii назвали именем российского рокера Виктора Цоя.

В прошлом году в сети высмеяли слухи о том, что якобы США сбрасывают в российские леса клещей, зараженных энцефалитом.