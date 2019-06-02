Американцы нас убивают: в сети смеются над параноидальной истерией в России

В России активно обсуждают появление в сети разговоров о том, что якобы США сбрасывают в российские леса клещей, зараженных энцефалитом.
Информация об этом появилась на странице пользователя "Двач" в Twitter.
Здесь показаны анонимные сообщения подписчиков, в которых они рассказывают о том, что действительно видели мешки с клещами в лесах России.
Авторы обращений отмечают, что клещей сбрасывают с вертолетов.
Тем временем в социальных сетях активно смеются над очередной выдумкой россиян. В сети предлагают свои варианты развития событий.
Ранее "Апостроф" сообщал, что палеонтологи нашли кусок янтаря в котором обнаружили древних существ.