Дело сливают: адвокат сделал громкое заявление по гибели 8-летней девочки в Запорожье

Адвокат Владимир Ляпин, который представляет интересы родителей Ани Ждан, трагически погибшей в парке Запорожья, утверждает, что чиновники пытаются избежать наказания.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"По мнению стороны защиты, уголовное дело сливают в угоду руководителя парка Олега Камаренко", - утверждает адвокат.

По его словам, ответственность пытаются "повесить" на заместителя директора парка.

Владимир Ляпин обнародовал предварительную информацию о том, что статуя, которая упала на девочку, была приобретена под патронажем заместителя мэра города Анатолия Пустоварова в рамках программы Запорожстали "Мы это город", но документов о принятии ее на баланс в коммунальном предприятии нет.

Адвокат также сообщил, что нашлись свидетели, которые подтвердили случаи падения деревянной статуи медведя задолго до 8 марта, когда произошла трагедия.

"Особые чувства вызывают руководители инспекции по благоустрою, которые на протяжении длительного времени не выявили никаких нарушений в коммунальном предприятии и которые тыкают друг на друга пальцами уходя от ответственности", - подчеркнул Владимир Ляпин.

По словам адвоката, родители Ани отказались получать материальную помощь в сумме 100 тысяч гривен, как это было указано на сайте мэрии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в отношении директора парка в Запорожье "Дубовая роща", где от падения статуи погибла 8-летняя Аня Ждан, начато расследование.