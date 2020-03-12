Как коронавирус убивает человека: врачи показали жуткие посмертные фото

В сети был опубликован рентгеновский снимок грудной клетки человека, который заразился коронавирусом COVID-19, и через некоторое время умер.

Снимки опубликовало британское издание The Daily Mail.

Так, на опубликованных журналистами фото погибший 44-летний мужчина. Специалисты указывают, что на снимках можно заметить белые пятна. Согласно сведениям врачей, такие аномалии есть у всех, кто погиб или находился на терминальной стадии заражения COVID-19. В клинике уточнили, что белые пятна показывают, как жидкость заполняет легкие, ее становится все больше с течением болезни и когда ее объем достигает критической отметки – человек умирает.

Уточняется, что мужчина, снимки которого были опубликованы, заболел 25 декабря прошлого года, он обратился к врачам с жалобами на лихорадку и кашель. Врачи попытались оказать ему помощь, но вирус оказался сильнее организма.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые заявили о возможности переноса коронавируса COVID-19 в период до ранее объявленных 37 дней после заражения.