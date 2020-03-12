Коронавирус может быть еще коварнее: заявление ученых

Ученые заявили о возможности переноса коронавируса COVID-19 в период до 37 дней после заражения.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, после изучения истории болезни и лабораторных данных 191 больного коронавирусом пациента из Китая, в том числе 54 умерших, ученые пришли к выводу, что человек может быть переносчиком COVID-19 более месяца.

Отмечается, что эти выводы ученых имеют важное значение не только для лиц, которые решили самоизолироваться, но и для указаний относительно длительности антивирусной терапии. Сейчас рекомендуемый срок карантина для лиц с подозрением на коронавирус составляет 14 дней.

Кроме того, ученые напомнили, что у трети людей, которые болели атипичной пневмонией SARS, вирус оставался активным в дыхательных путях в течение 4 недель после заражения.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.

Напомним, что по данным на 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, скончались уже более 4900 пациентов.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует провести вторую эвакуацию украинцев из Китая, где вспыхнул коронавирус.