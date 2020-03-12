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Наш ответ Трампу: Украина готовится закрыть авиасообщение с топ-странами Европы

четверг, 12 марта 2020, 12:39
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Фото: Фото из открытых источников

Наравне с США, где президент Дональд Трамп закрыл сообщение с Европой из-за пандемии коронавируса на месяц, Украина рассматривает вопрос ограничения авиасообщения с Германией и Францией.

Об этом на брифинге в четверг, 12 марта, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, отметив, что этот вопрос будет только обсуждаться.

"Сегодня мы встретимся с авиаперевозчиками... Сейчас рассматривается вопрос ограничения авиарейсов с Германией и Францией", - сказал он на брифинге в четверг.

Как сообщал "Апостроф", 11 марта в Украине ввели карантин из-за пандемии коронавируса.

Также ранее Украина закрыла авиасообщение с Италией, где зафиксирован наибольший после Китая, уровень заболеваемости COVID-19, а также оставила открытыми лишь 49 КПП на границе.

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