Коронавирус под Житомиром: инфицированная украинка поставила под угрозу много людей

Пенсионерка с Житомирской области, у которой в Украине диагностировали коронавирус, 8 марта была в церкви.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

"8 марта эта женщина посетила церковь. Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует", - отметил директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов.

По его словам, сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.

Как добавил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, на обсервации находится 6 родственников больной и 4 ее гостей из Радомышля. Еще 2 гостей из Киева также будут на обсервации. Пока у родных женщины коронавируса не обнаружили.

Как сообщал "Апостроф", 70-летняя женщина, у которой обнаружили заболевание коронавирусом, вернулась 1 марта с Польши.