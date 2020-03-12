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В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса: что известно про зараженных

четверг, 12 марта 2020, 19:18
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Фото: из открытых источников

В Украине подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом, из-за пандемии которого власти рассматривают вопрос ограничения авиасообщения с Германией и Францией.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Два новых случая коронавирусной инфекции зафиксировали у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Отмечают, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.

Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное.

Напомним, в школах Киева с 12 марта был объявлен карантин в связи угрозой распространения коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", в сети был опубликован рентгеновский снимок грудной клетки человека, который заразился коронавирусом COVID-19, и через некоторое время умер.

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