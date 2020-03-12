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Коронавирус добрался до Житомира: новые подробности про инфицированную женщину

четверг, 12 марта 2020, 21:38
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70-летняя женщина, у которой обнаружили заболевание коронавирусом в Украине, вернулась 1 марта с Польши.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

Жительницу Житомирской области госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Ее состояние медики расценивают как средней тяжести.

По словам начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, инфицированная вернулась 1 марта из Польши во Львов, а потом в Радомышль Житомирской области. Первые симптомы заболевания у нее появились 3 марта. После проведения тщательного обследования у женщины подтвердился коронавирус.

Сейчас женщина в инфекционном отделении Радомышльской районной больницы. Все врачи, а также родные, которые с ней контактировали, изолированы.

Также этот случай заражения подтвердили в Житомирской ОГА. На сайте пишут, что больна 71-летняя пенсионерка. Она была в Польше, потом гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль.

По состоянию здоровья всех контактных лиц с женщиной следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

Напомним, 12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - в Житомирской и Черновицкой областях. Мужчина в Черновцах, у которого ранее диагностировали коронавирус, сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал "Апостроф", в сети был опубликован рентгеновский снимок грудной клетки человека, который заразился коронавирусом COVID-19, и через некоторое время умер.

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