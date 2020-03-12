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Наступил коммунизм: в сети делятся фото и видео пустых полок в магазинах Польши

четверг, 12 марта 2020, 23:08
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В Польше, где из-за коронавируса закрыли на карантин все учебные заведения, люди в панике скупают продукты в магазинах.

В социальных сетях публикуют фото и видео пустых полок в супермаркетах.

На кадрах заметно, что многих продуктов просто нет - их раскупили. Некоторый товар остался только в небольшом количестве.

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Пользователи польского сегмента в социальной сети Twitter прокомментировали ситуацию:

"Моя бабушка сказала, что впервые видит пустые полки за последние 30-40 лет";

"Только что вернулась из магазина. Пустые полки. Я была одной из немногих с маленькой корзиной и ЕДИНСТВЕННЫМ человеком в маске";

"Поляки больше боятся быть голодными, чем больными... Сестра хотела купить хлеб после работы. Какой штурм должен был пережить магазин, чтобы все полки в итоге оказались пустыми?!";

"Наступил коммунизм. Полки в магазинах снова, как до 1989 года".

Как сообщал "Апостроф", 12 марта в больнице польского города Познань умерла 57-летняя пациентка, зараженная коронавирусом Covid-19, который продолжает распространятся по миру. Это первый случай летального исхода в Польше.

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