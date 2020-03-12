Пятница 13 приближается: что нельзя делать в этот день

Пятницу 13-е, которую часто называют "черной", считают днем не удач, в который лучше не заниматься важными делами и не принимать судьбоносных решений.

В частности, в этот день нельзя долго смотреть в зеркало перед сном, нельзя что-то планировать или начинать, нельзя менять прическу, запрещено управлять автомобилем, не стоит ругаться, нельзя стоять под лестницей и многое другое.

Также в пятницу 13-го нельзя брать в долг, таким образом вы притяните к себе чужой негатив; нельзя никому рассказывать о своих снах, так можно лишить себя жизненных сил, нельзя ссориться – может случиться грандиозный скандал. Кроме того, в пятницу 13-го нежелательно отправляться в дальние поездки, это чревато неприятностями, не стоит высаживать растения и заключать браки.

Отметим, что этот день приобрел дурную славу относительно недавно, а именно на рубеже XIX-XX веков.

С пятницей 13-м связано много легенд. Одна из самых популярных – о тамплиерах. Якобы именно в пятницу, 13 октября 1307 года, французский король приказал арестовать членов ордена, многих из них впоследствии пытали и казнили.

Добавим, что следующая пятница 13-го после марта будет в ноябре 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны самые нелепые суеверия, связанные с пятницей 13-го.

Также синоптики в пятницу, 13 марта, прогнозируют дождь практически по всей территории Украины.