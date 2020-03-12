RU  UA  EN

четверг, 12 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 марта

10:08
Какие области Украины отказались уходить на карантин: свежие данные по регионам
09:51
Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом - актер рассказал о симптомах Lime
09:41
В Москве Тиллю Линдеманну пришлось обходить новые запреты мэра на масштабные концерты Lime
09:36
Это трэш! Боевики ДНР устроили циничную акцию с парализованными ветеранами, фото
09:29
Пятница 13 приближается: что нельзя делать в этот день
08:49
В Киеве сожгли авто главы Государственной экоинспекции: страшные фото
08:38
Украинский певец призвал не паниковать из-за коронавируса и закупился гречкой Lime
07:58
Не пневмония: появились неожиданные данные о состоянии украинца, подхватившего коронавирус
07:38
На скорости влетели в столб: под Одессой в жутком ДТП погибла беременная женщина, фото
07:21
Готовим дома воздушный меренговый рулет с ягодами: пошаговый рецепт и советы Lime
07:14
В Киеве загадочно погиб директор кинотеатра: фото и видео с места ЧП
07:00
Скандал вокруг гибели девочки в парке Запорожья получил продолжение: накажут ли виновных
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пятница 13 приближается: что нельзя делать в этот день

четверг, 12 марта 2020, 09:29
переглянути новину українською
Фото: hochu.ua

Пятницу 13-е, которую часто называют "черной", считают днем не удач, в который лучше не заниматься важными делами и не принимать судьбоносных решений.

В частности, в этот день нельзя долго смотреть в зеркало перед сном, нельзя что-то планировать или начинать, нельзя менять прическу, запрещено управлять автомобилем, не стоит ругаться, нельзя стоять под лестницей и многое другое.

Также в пятницу 13-го нельзя брать в долг, таким образом вы притяните к себе чужой негатив; нельзя никому рассказывать о своих снах, так можно лишить себя жизненных сил, нельзя ссориться – может случиться грандиозный скандал. Кроме того, в пятницу 13-го нежелательно отправляться в дальние поездки, это чревато неприятностями, не стоит высаживать растения и заключать браки.

Отметим, что этот день приобрел дурную славу относительно недавно, а именно на рубеже XIX-XX веков.

С пятницей 13-м связано много легенд. Одна из самых популярных – о тамплиерах. Якобы именно в пятницу, 13 октября 1307 года, французский король приказал арестовать членов ордена, многих из них впоследствии пытали и казнили.

Добавим, что следующая пятница 13-го после марта будет в ноябре 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны самые нелепые суеверия, связанные с пятницей 13-го.

Также синоптики в пятницу, 13 марта, прогнозируют дождь практически по всей территории Украины.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Не паниковать: как Украина подготовилась к эпидемии коронавируса

Россия изменила тактику на Донбассе: ждать ли наступления

Коронавирус "закрывает" Европу на карантин: что происходит и есть ли угроза для Украины

Число заболевших перевалило за 10 000: фото, видео и свежие данные про коронавирус в Италии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: