В Украине назвали шокирующие цифры погибших в ДТП за годы независимости

В Украине за весь период независимости страны вследствие дорожно-транспортных происшествий погибло более 174 тысяч человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков журналистам в Киеве, в ходе презентации системы автоматической фиксации нарушений на дорогах в Сервисном центре МВД.

Так, по его словам, ситуация со смертями на дорогах в Украине является "ужасной".

"Ужасная статистика. За 28 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 059 человек", - рассказал министр.

Также, по его словам, за 28 лет пострадали вследствие дорожных нарушений по всей территории страны более 1,2 млн человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине представили новую систему фиксации административных нарушений безопасности дорожного движения. Теперь МВД сможет штрафовать нарушителей с помощью записей с камер и присылать протоколы о нарушениях на почту. В Киеве уже установили 20 устройств слежения за дорогами.