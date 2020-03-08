Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Количество ДТП на дорогах Украины продолжает неуклонно расти. Согласно статистике Нацполиции, только за первый месяц 2020 года в стране произошло 11836 ДТП, в которых пострадали 2391 человек, а погибли – 271. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то рост числа травмированных составил 31%, а погибших и вовсе - 45%. Исправить катастрофическую ситуацию решили нардепы и внесли на рассмотрение парламента сразу несколько законопроектов, которые, в теории, должны значительно снизить статистику ДТП и сохранить жизни украинцев. Как в Верховной Раде собираются обеспечить безопасность на дорогах, и что из этого сработает, разбирался "Апостроф".

Будь ярче

На этот раз законодатели решили взяться за пешеходов, ведь и по их вине случается достаточно много ДТП. Например, в январе 2020 года из-за перехода дороги в неустановленном месте произошло 121 ДТП, в котором погибли 24 человека и еще 88 - были травмированы.

Поэтому нардепы предлагают внести изменения в статью 127 Кодекса Украины об административных нарушениях и установить ответственность за переход проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования светоотражающих элементов: лент, жилетов или наклеек. В действующей редакции Кодекса за такой проступок (если его признают, конечно, проступком) может быть два вида наказания: предупреждение либо штраф – 51 гривна.

Однако парламентарии предлагают изменить и систему штрафов. Такое наказание, как "предупреждение" вообще убрать из статьи 127, а штраф в 51 гривну, который сейчас можно схлопотать за переход проезжей части в неустановленном месте, поднять до 255 гривен.

Если же выяснится, что пешеход, нарушая правила дорожного движения был еще и пьян, то его предлагают штрафовать на 510 гривен (сейчас 136 гривен). А если действия пешехода повлекли за собой аварийную обстановку, его можно будет оштрафовать на 680 гривен (сейчас 170 гривен).

Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных "Апострофом", все это не сработает, ведь и сейчас в отношении пешеходов действуют штрафные санкции, но разве полиция их наказывает? Что изменится от того, если штрафы станут больше, но взымать их все равно никто не будет?

"До тех пор, пока у нас не откажутся от практики делать виноватым в ДТП водителя, даже если пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, это мало что даст, - поясняет "Апострофу" автоюрист Вадим Володарский. - Если водитель всегда виноват, значит пешеход прав, а если пешеход прав, значит, так делать можно, а если можно, то и бегают. И выходит замкнутый круг: увеличивается количество ДТП, из-за роста аварийности гайки закручивают в отношении водителей, а чем больше наказывают водителей, тем чаще нарушают пешеходы".

В свою очередь, президент Ассоциации безопасности дорожного движения Михаил Берлин добавил, что штрафами не заставить пешеходов использовать в одежде светоотражающие элементы.

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"Как будут штрафовать пешеходов? Это же сложно делать. Штрафы не будут работать. Но в мире есть другие подходы. Например, вводятся стандарты для школьной одежды, чтобы в ней были светоотражающие элементы. Кроме того, нужна популяризация такой одежды. Она должна быть красивая и стильная. Посмотрите, например, на крупные компании спортивной одежды. Они всю свою одежду, кроссовки, делают со светоотражающими вставками. Это должно быть стильно, тогда люди сами захотят купить себе такую одежду", - говорит "Апострофу" Берлин.

Новая ответственность

А вот следующее ноу-хау касается уже водителей. Так, глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский предлагает дать право копам останавливать авто для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

"На сегодняшний день полиция может останавливать исключительно в том случае, если есть нарушение правил дорожного движения", - написал на своей страничке в Facebook Монастырский.

По данным нардепа, за 2019 год было составлено 115 тысяч протоколов на водителей, которые управляли авто в нетрезвом состоянии. И это только задокументированные случаи, а сколько раз реально человек позволяет себе сесть за руль после пары стаканов алкоголя – неизвестно.

При этом Монастырский осознает, что, если наделить копов дополнительными правами, могут возникнуть условия для служебных злоупотреблений.

"Обсуждается вариант – в случае остановки авто для проверки на состояние алкогольного опьянения, четко ограничить полномочия правоохранителей только проверкой. То есть они не будут просить открывать капот, проверять на другие нарушения", - отметил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Правда, инициатива нардепа пока не оформлена в законопроект, так как сам ее автор уверен, что вопрос дискуссионный. Это же подтверждают и эксперты "Апострофа".

"Это будет просто катастрофа для водителей, - уверяет Володарский. - У нас сейчас очень большая проблема злоупотребления полицией правом на проверку на состояние опьянения. Любимая тема нашей полиции - остановить человека, желательно того, который спешит, и на ровном месте ему сказать, что у него признаки наркотического опьянения. Почему наркотического? Потому что, если на алкогольное опьянение полиция может провести проверку драгером на месте, то для выявления наркотического опьянения, по инструкции, они требуют ехать сразу в больницу. Но если у человека нет времени, то на него составляют протокол. И это огромная проблема для водителей. Практически половина протоколов по статье 130 составляется на трезвых водителей. Зачем это делается? То ли в качестве мести, если водитель начал спорить по поводу какого-то другого нарушения, то ли еще что-то не понравилось. Но проблема есть".

Впрочем, автоюрист Владимир Караваев уверяет, что хаотичные проверки водителей на алкогольное опьянение - не самая плохая идея.

Фото: Getty images

"Одна из причин, по которой у нас не меняется состояние с аварийностью на дорогах, это отсутствие системного контроля, - говорит "Апострофу" Караваев. - Если сравнивать с ГАИ, то системный контроль в ГАИ состоял в отсутствии системы. Это означало, что я, как водитель, могу встретить сотрудника ГАИ в любом месте: на перекрестке, за поворотом, за любым кустом. И в этом была система - эффект неожиданности. И водителей это сдерживало. У полиции другой подход, а водители поняли преимущество и недостатки этого подхода и расслабились. Большинство водителей уверены, что если они ничего не нарушают, то полиция их никогда не остановит. Вот и позволяют себе лишнего. Поэтому мы медленно, но уверенно двигаемся в сторону того, что начинаем возвращать полиции те полномочия, которые были в свое время у ГАИ. Нравится это кому-то или нет, но это так".

И снова штрафы

Ну и, конечно же, никуда без новых штрафов для автомобилистов. И здесь их планируют поднять существенно. Например, за оставление места ДТП вместо сегодняшних 255 гривен, нардепы предлагают штрафовать на 3400 гривен, да еще и предусмотреть возможность лишения прав на 6 месяцев. За непристегнутый ремень безопасности придется выложить 510 гривен вместо 51 гривны, как сейчас. Столько же придется заплатить (если законопроекты примут) за нарушение правил проезда перекрестков, езду на красный сигнал светофора и разговоры по телефону за рулем без специальной гарнитуры.

За превышение скорости более чем на 50 километров в час, нужно будет выложить 3400 гривен, а не 510 гривен, как сейчас. А если водителя уже лишили прав, но он все равно рискнул сесть за руль, ему будет грозить штраф в 20 400 гривен. За повторное аналогичное нарушение в течение года штраф возрастет в два раза: до 40 800 гривен.

Но даже такие внушительные суммы штрафов, по мнению Владимира Караваева, не сделают украинские дороги безопаснее.

"Любое ужесточение санкций: штрафы, тюрьма - работает ровно полгода. Но потом все возвращается на круги своя. Еще ни в одной стране мира по-другому не происходило", - резюмировал автоюрист.