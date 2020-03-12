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В Запорожье простились с девочкой, трагически погибшей в парке: опубликованы фото

четверг, 12 марта 2020, 18:59
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Фото: Депо

стосовно директора парку в Запоріжжі "Дубовий гай", де від падіння статуї загинула 8-річна Аня Ждан, розпочато розслідування.В четверг, 12 марта, в Запорожье простились с погибшей в парке "Дубовая роща" Аней Ждан, которая получила тяжелые травмы вследствие падения на нее деревянной парковой скульптуры.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Depo.Запорожье".

Сотни людей пришли к дому на улице Школьной в Запорожье, где живет семья трагически погибшей девочки. Проводить Аню в последний путь пришли родственники, знакомые, ученики школы, в которой училась второклассница.

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Погибшую вспоминали как очень светлую и жизнерадостную девочку, которая умела дружить. Среди десятков венков - от одноклассников и от друзей из детского сада.

Гнетущую тишину прощания с девочкой нарушал только плач, слез не сдерживал никто. Несчастная мать несколько раз теряла сознание у гроба.

От дома похоронная процессия отправилась на кладбище святого Николая в Запорожье, где состоялось погребение.

Пришедшие на прощание люди сокрушались по поводу трагедии, за которую ее виновники должны получить соответствующее наказание.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в отношении директора парка в Запорожье "Дубовая роща", где от падения статуи погибла 8-летняя Аня Ждан, начато расследование.

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