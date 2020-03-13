RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

14:57
Вернулся из Чехии: под Харьковом госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус, видео
14:32
Морозный март: синоптик предупредила о снежной погоде и температурных качелях
14:30
Бэк МС alyona alyona представила первый трек сольного проекта Elina Elian Lime
14:26
Гордятся преступлениями СССР: в сети указали на цинизм пропаганды Кремля
14:05
Доктор Комаровский ответил на 30 ключевых вопросов про коронавирус: видео
13:50
Приговоренного к 23 годам тюрьмы Вайнштейна госпитализировали - что известно о его состоянии Lime
13:35
Брифинг СНБО по закрытию границ и прекращению авиасообщения: онлайн трансляция
13:34
Ани Лорак похвасталась дочерью-артисткой - девочка позирует под песню мамы Lime
13:32
Коронавирус в Радомышле: появились новые данные про здоровье женщины и источник заражения
13:30
Каковы первые признаки коронавируса и как защититься: детальное разъяснение
13:24
Появилась хорошая новость про украинку в Италии, подхватившую коронавирус
13:05
Принц Гарри и Меган оставили сына в Канаде - их обвинили в обиде на королеву, но виноват коронавирус Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Доктор Комаровский ответил на 30 ключевых вопросов про коронавирус: видео

пятница, 13 марта 2020, 14:05
переглянути новину українською

Известный врач Евгений Комаровский ответил на вопросы о смертельном коронавирусе и защите от него.

Об этом он рассказал в своем видео, опубликованном в социальных сетях.

По словам педиатра, есть две разновидности коронавируса, которые отличаются друг от друга по своей силе и тяжести болезни.

"Подвид, который вызывает более тяжелую болезнь, составляет около 70%, а легкую - около 30%. Но все время отмечается динамика в сторону уменьшения от более ядовитого и увеличения в сторону более легкого вируса", - рассказал Комаровский.

По его словам, это связано с тем, что люди с тяжелой формой болезни мало контактируют с людьми, а больные с легкой формой активно распространяют вирус.

Медик посоветовал воздержатся от походов в спортзал. Именно там есть высокая вероятность заразится из-за большого количества посетителей. Частички вируса могут быть на тренажерах, дверных ручках и других предметах.

Педиатр подчеркнул, что главное соблюдать гигиенические процедуры: часто мыть руки, обрабатывать поверхности антибактериальными средствами, не контактировать с заболевшими людьми и стараться избегать скопление народа.

Также Комаровский напомнил, что на данный момент самой эффективной профилактикой является поднятие иммунитета: прогулки на свежем воздухе, здоровое питание, отсутствие вредных привычек, проветривание жилого помещения и поддерживание в нем достаточной влажности воздуха.

Доктор посоветовал всем семьям иметь в аптечке простые препараты: жаропонижающие, солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли в нос, сосательные таблетки для симптоматического облегчения боли в горле.

Также медик отметил, что лучше, при небольшой потребности, избегать походов в поликлиники и больницу. Для этого можно в телефонном режиме консультироваться со своим семейным врачом.

В своем ролике Комаровский ответил на такие вопросы:

  1. Общежитие. 67 лет. Как обезопасить лично себя?
  2. Обработка мыльным раствором рта, носа, глаз?
  3. Леденцы с цинком.
  4. Две разновидности вируса.
  5. Сколько времени сохраняется вирус в воздухе?
  6. Обработка масок.
  7. Как быть людям, работающим в торговле?
  8. Что должно быть в аптечке?
  9. Как быть людям с астмой?
  10. Какими продуктами запастиcь?
  11. Увлажнители и фильтры воздуха.
  12. О консультации по телефону?
  13. Плановые прививки.
  14. Обработка всей квартиры.
  15. Как может подействовать баня?
  16. Передается ли вирус через воду (бассейн)?
  17. Как быть с тренажерным залом?
  18. Витамин С.
  19. Общественный транспорт.
  20. Прививка от пневмококка.
  21. Последствия у выздоровевших?
  22. Какие симптомы при коронавирусе?
  23. Полоскание горла.
  24. Ультрафиолетовые лампы.
  25. Может ли вирус проникать через кожу?
  26. Ингаляции делать? Вдруг еще дальше в легкие зайдет.
  27. Как они выздоравливают?
  28. Что действенно из природных компонентов?
  29. Про препараты от гипертонической болезни.
  30. Почему в Италии умирает намного больше, чем в Германии?

Как сообщал "Апостроф", 10 марта в Киев доставили экспресс-тесты для выявления заражения коронавирусом.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Приближение к Рубикону: коллапс Второй республики и время для украинского де Голля

Мы в Италии две недели живем, как на войне - украинец из Рима

Вода из Украины нужна Путину для того, чтобы выгнать татар из Крыма - Рефат Чубаров

Мирный хаб под крики: как Сивохо представлял платформу примирения на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: