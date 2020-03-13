Доктор Комаровский ответил на 30 ключевых вопросов про коронавирус: видео

Известный врач Евгений Комаровский ответил на вопросы о смертельном коронавирусе и защите от него.

Об этом он рассказал в своем видео, опубликованном в социальных сетях.

По словам педиатра, есть две разновидности коронавируса, которые отличаются друг от друга по своей силе и тяжести болезни.

"Подвид, который вызывает более тяжелую болезнь, составляет около 70%, а легкую - около 30%. Но все время отмечается динамика в сторону уменьшения от более ядовитого и увеличения в сторону более легкого вируса", - рассказал Комаровский.

По его словам, это связано с тем, что люди с тяжелой формой болезни мало контактируют с людьми, а больные с легкой формой активно распространяют вирус.

Медик посоветовал воздержатся от походов в спортзал. Именно там есть высокая вероятность заразится из-за большого количества посетителей. Частички вируса могут быть на тренажерах, дверных ручках и других предметах.

Педиатр подчеркнул, что главное соблюдать гигиенические процедуры: часто мыть руки, обрабатывать поверхности антибактериальными средствами, не контактировать с заболевшими людьми и стараться избегать скопление народа.

Также Комаровский напомнил, что на данный момент самой эффективной профилактикой является поднятие иммунитета: прогулки на свежем воздухе, здоровое питание, отсутствие вредных привычек, проветривание жилого помещения и поддерживание в нем достаточной влажности воздуха.

Доктор посоветовал всем семьям иметь в аптечке простые препараты: жаропонижающие, солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли в нос, сосательные таблетки для симптоматического облегчения боли в горле.

Также медик отметил, что лучше, при небольшой потребности, избегать походов в поликлиники и больницу. Для этого можно в телефонном режиме консультироваться со своим семейным врачом.

В своем ролике Комаровский ответил на такие вопросы:

Общежитие. 67 лет. Как обезопасить лично себя? Обработка мыльным раствором рта, носа, глаз? Леденцы с цинком. Две разновидности вируса. Сколько времени сохраняется вирус в воздухе? Обработка масок. Как быть людям, работающим в торговле? Что должно быть в аптечке? Как быть людям с астмой? Какими продуктами запастиcь? Увлажнители и фильтры воздуха. О консультации по телефону? Плановые прививки. Обработка всей квартиры. Как может подействовать баня? Передается ли вирус через воду (бассейн)? Как быть с тренажерным залом? Витамин С. Общественный транспорт. Прививка от пневмококка. Последствия у выздоровевших? Какие симптомы при коронавирусе? Полоскание горла. Ультрафиолетовые лампы. Может ли вирус проникать через кожу? Ингаляции делать? Вдруг еще дальше в легкие зайдет. Как они выздоравливают? Что действенно из природных компонентов? Про препараты от гипертонической болезни. Почему в Италии умирает намного больше, чем в Германии?

Как сообщал "Апостроф", 10 марта в Киев доставили экспресс-тесты для выявления заражения коронавирусом.