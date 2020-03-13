Доктор Комаровский ответил на 30 ключевых вопросов про коронавирус: видео

Известный врач Евгений Комаровский ответил на вопросы о смертельном коронавирусе и защите от него.
Об этом он рассказал в своем видео, опубликованном в социальных сетях.
По словам педиатра, есть две разновидности коронавируса, которые отличаются друг от друга по своей силе и тяжести болезни.
"Подвид, который вызывает более тяжелую болезнь, составляет около 70%, а легкую - около 30%. Но все время отмечается динамика в сторону уменьшения от более ядовитого и увеличения в сторону более легкого вируса", - рассказал Комаровский.
По его словам, это связано с тем, что люди с тяжелой формой болезни мало контактируют с людьми, а больные с легкой формой активно распространяют вирус.
Медик посоветовал воздержатся от походов в спортзал. Именно там есть высокая вероятность заразится из-за большого количества посетителей. Частички вируса могут быть на тренажерах, дверных ручках и других предметах.
Педиатр подчеркнул, что главное соблюдать гигиенические процедуры: часто мыть руки, обрабатывать поверхности антибактериальными средствами, не контактировать с заболевшими людьми и стараться избегать скопление народа.
Также Комаровский напомнил, что на данный момент самой эффективной профилактикой является поднятие иммунитета: прогулки на свежем воздухе, здоровое питание, отсутствие вредных привычек, проветривание жилого помещения и поддерживание в нем достаточной влажности воздуха.
Доктор посоветовал всем семьям иметь в аптечке простые препараты: жаропонижающие, солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли в нос, сосательные таблетки для симптоматического облегчения боли в горле.
Также медик отметил, что лучше, при небольшой потребности, избегать походов в поликлиники и больницу. Для этого можно в телефонном режиме консультироваться со своим семейным врачом.
В своем ролике Комаровский ответил на такие вопросы:
- Общежитие. 67 лет. Как обезопасить лично себя?
- Обработка мыльным раствором рта, носа, глаз?
- Леденцы с цинком.
- Две разновидности вируса.
- Сколько времени сохраняется вирус в воздухе?
- Обработка масок.
- Как быть людям, работающим в торговле?
- Что должно быть в аптечке?
- Как быть людям с астмой?
- Какими продуктами запастиcь?
- Увлажнители и фильтры воздуха.
- О консультации по телефону?
- Плановые прививки.
- Обработка всей квартиры.
- Как может подействовать баня?
- Передается ли вирус через воду (бассейн)?
- Как быть с тренажерным залом?
- Витамин С.
- Общественный транспорт.
- Прививка от пневмококка.
- Последствия у выздоровевших?
- Какие симптомы при коронавирусе?
- Полоскание горла.
- Ультрафиолетовые лампы.
- Может ли вирус проникать через кожу?
- Ингаляции делать? Вдруг еще дальше в легкие зайдет.
- Как они выздоравливают?
- Что действенно из природных компонентов?
- Про препараты от гипертонической болезни.
- Почему в Италии умирает намного больше, чем в Германии?
Как сообщал "Апостроф", 10 марта в Киев доставили экспресс-тесты для выявления заражения коронавирусом.