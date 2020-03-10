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В Киев прибыли экспресс-тесты на коронавирус: названы места проверки

вторник, 10 марта 2020, 20:55
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Фото: Виталий Кличко\Facebook

Во вторник, 10 марта, в Киев доставили экспресс-тесты для выявления заражения коронавирусом, от которого до сих пор не вылечился житель Черновцов, первым в стране подхвативший COVID-19.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы распространят по 7 определенным базовым больницам для приема пациентов с подозрением на коронавирус", - написал он.

Кроме того, по его словам, оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели.

"Мы установим его в аэропорту им. Сикорского и "Борисполь", - добавил градоначальник.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как обстоит ситуация с коронавирусом в Украине в разных областях.

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