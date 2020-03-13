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Каковы первые признаки коронавируса и как защититься: детальное разъяснение

пятница, 13 марта 2020, 13:30
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Коронавирус, о пандемии которого на днях заявили в ВОЗ, убил уже 4200 человек по всему миру.

Об этом сообщает ВВС.

Как защититься от коронавируса

Самый верный способ - это регулярное и тщательное мытье рук с мылом. Их надо мыть не менее 20 секунд.

Коронавирус распространяется, когда зараженный человек кашляет и мельчайшие капли мокроты - наполненные вирусом - попадают в воздух.

Они могут попасть в организм здорового человека через дыхательные пути или же если вы тронете поверхность, куда попала капля зараженной мокроты, а затем дотронетесь до своего лица - носа, глаз или рта.

Поэтому, чтобы избежать заражения, старайтесь не контактировать на близком расстоянии с инфицированным человеком, чихайте и кашляйте в одноразовую салфетку и сразу ее выбрасывайте и не трогайте лицо немытыми руками.

По мнению медиков, маски для лица не предоставляют эффективной защиты.

Каковы симптомы коронавируса

Коронавирус заражает легкие. Симптомы заболевания начинаются с высокой температуры, затем появляется сухой кашель, который может привести к затрудненному дыханию.

По наблюдениям ученых, в среднем симптомы проявляются через пять дней с момента заражения, однако у некоторых людей этот период может быть дольше.

ВОЗ сообщает, что инкубационный период может составлять до 14 дней, однако некоторые врачи говорят, что он может продлиться до 24 дней.

Наиболее заразным считается тот, у кого активно проявляются симптомы коронавируса, хотя есть основания подозревать, что вирус может передаваться от зараженного человека даже при отсутствии у него ярко выраженных симптомов, то есть в инкубационной фазе.

Первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями типа ОРВИ или гриппа.

Как сообщал "Апостроф", 10 марта в Киев доставили экспресс-тесты для выявления заражения коронавирусом.

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