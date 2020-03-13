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Глава МВД заявил про огромное число зараженных коронавирусом на Донбассе: видео

пятница, 13 марта 2020, 12:38
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После того как в Украине обнаружили два новых случая заболевания коронавирусом, также зафиксировали инфицирования на Донбассе, на территориях которые временно оккупированы боевиками так называемой ДНР.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время выездного заседания Кабмина.

В Донецкой области диагностировали заболевания COVID-19 у 12 людей. В связи с этим Украина жестко ограничит въезд на мирную территорию из временно оккупированных Крыма и Донбасса.

"Мы предлагаем режим ограничений для иностранных граждан 100% по пунктам пропуска. И предлагаем пропускать граждан, которые имеют регистрацию на не оккупированной территории, чтобы иметь больший контроль. Сейчас мы имеем информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке", – отметил глава МВД.

Как сообщал "Апостроф", поздним вечером 12 марта в Кременчуге госпитализировали парня с высокой температурой, который недавно вернулся из Европы. У него подозревают коронавирус.

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