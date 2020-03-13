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Коронавирус в Радомышле и Черновцах: все подробности про новые случаи заражения

пятница, 13 марта 2020, 07:33
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В Украине 12 марта зафиксировали два новых случая заражением коронавирусом - в Радомышле Житомирской области и Черновцах. Всех, кто контактировали с зараженными, отправили на обсервацию.

"Апостроф" собрал все, что известно на данный момент.

Радомышль

Как рассказал во время срочного брифинга в Житомирской облгосадминистрации председатель ОГА Виталий Бунечко, инфицированная женщина 1949 года рождения вернулась из Польши, после чего гостила у родственников во Львове.

Госпитализированная находится в состоянии средней тяжести.

"В Житомирской области зафиксирован случай коронавируса COVID-19. Случай зафиксирован в Радомышле. Это женщина 1949 года, которая прибыла в Украину 1 марта из Польши. Когда находилась в Радомышле, ей стало плохо, сегодня (12 марта) она была госпитализирована с признаками коронавируса и тесты, к сожалению, это подтвердили. Состояние больной - средней тяжести, это медицинский термин. Все лица, которые с ней контактировали, устанавливаются. Ближайшее окружение, которое с ней находилось в постоянном контакте, а это 6 человек, которые находятся в частном доме в Радомышле, осознают всю ситуацию. Они находятся дома на обсервации и постоянно изучают, если можно так корректно сказать, свое состояние. Были у людей гости, было установлено четыре человека: двое из них жители Радомышля, которые также находятся на обсервации, и еще двое - жители города Киева, также уведомлены и также будут находиться на наблюдении", - сказал Бунечко.

После сообщения о случае коронавируса в Радомышль сразу выехали эпидемиологи Житомирского областного лабораторного центра. Сейчас устанавливается количество лиц, с которыми контактировала женщина. Наибольшее беспокойство врачей вызывает то, что 8 марта она посетила церковь.

"Как только было доложено о наличии такой больной - в Радомышль были направлены специалисты, эпидемиологи и дезинфекторы для изучения данной ситуации. Было установлено 26 контактов, эти люди с сегодняшнего дня уже на обсервации. Была проведена первичная дезобработка жилья, где проживала больная, санитарного транспорта, которым она пользовалась, приемное, инфекционное отделение, где ее сегодня принимали в больницу и где она сегодня находится. 8 марта она посещала церковь и вы, наверное, все знаете, как пожилые люди приходят в церковь: идут к образу прикладываются и впоследствии к нему подходят почти все присутствующие. Это нас волнует, потому проинформированы определенные службы, чтобы провести работу со священниками, чтобы завтра, возможно, даже и найти людей, которые там находились в той церкви. Это то, что нас действительно сегодня волнует", - сказал директор лабораторного центра Зиновий Парамонов.

Всю необходимую медицинскую помощь пациентка будет получать в больнице Радомышль.

"Необходимости в переводе (в Житомир) на сегодня нет, но я хочу сказать, что у нас все учреждения вторичной специализированной помощи сегодня должны быть готовы к оказанию помощи. И чтобы у нас была максимальная эпидбезопасность, мы будем максимально избегать перевозок, транспортировок пациента. лучше специалисты, защищены средствами индивидуальной защиты, приедут к пациенту и вся помощь будет оказана на месте", - отметил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

Отмечается, что в районном центре вводят чрезвычайное положение. Власти заверяют, что город получил необходимое количество тестов на определение вируса, поводов для паники нет.

Черновцы

В Черновицкой области подтвердили заражение у мужчины, жена которого недавно вернулась из Италии.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сказала журналистам, что у самой женщины нет никаких признаков болезни.

"В мире есть определенные случаи так называемого переноса вируса бессимптомно. Возможно Украина столкнулась именно с таким случаем. Это будут исследовать дополнительно эпидемиологи. Жена больного мужа на самоизоляции, она под санитарным наблюдением врачей", - сказала она.

Жена была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал.

Больной мужчина - 1955 года рождения. У него температура до 38 градусов, признаки кашля, рентген пневмонии не показал.

Как сообщал "Апостроф", в Украине разгорелся скандал из-за прибытия в киевский аэропорт вечером 12 марта самолета с пассажирами из Италии. Позже Минздрав провел экспресс-тесты у трех человек и заявил, что у них коронавирус не обнаружен.

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