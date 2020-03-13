Разъезжал по Европе: в Украине госпитализировали парня с подозрением на коронавирус

Поздним вечером 12 марта в Кременчуге госпитализировали парня с высокой температурой, который недавно вернулся из Европы. У него подозревают коронавирус.

Как пишут местные СМИ, парня доставили в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская".

По словам главного эпидемиолога города Ларисы Коровиной, у больного уже взяли анализы на коронавирус. Его временно направили в отдельный бокс. Анализы уже передали в Полтаву.

Заболевший является студентом Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Недавно он путешествовал через Швецию, Финляндию и Эстонию и вернулся домой 5 марта. После этого он был на занятиях.

Как сообщал "Апостроф", в Украине разгорелся скандал из-за прибытия в киевский аэропорт вечером 12 марта самолета с пассажирами из Италии. Позже Минздрав провел экспресс-тесты у трех человек и заявил, что у них коронавирус не обнаружен.