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Одна из областей Украины объявляет чрезвычайное положение из-за коронавируса: когда начнется

пятница, 13 марта 2020, 21:20
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⁠Голова Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил о введении чрезвычайного положения в Черновицкой области из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом в своем видеообращении сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

На территории Черновицкой области подтвердили два случая заражения коронавирусом, поэтому власти решили ввести чрезвычайное положение с 14 марта.

"Мы должны с вами понять, что эффективная мера - это максимально социально ответственное поведение и недопущение массового скопления населения на ограниченной территории", - сказал председатель ОГА.

Чиновник призвал жителей Черновицкой области "взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах".

Следовательно, режим работы всех рынков за исключением продуктовых секторов будет ограничен.

"Продукты питания должны быть доступны. Все остальные - строительные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры должны также понять, что речь идет о жизни и здоровье людей. Поэтому несколько недель, до третьего апреля - прошу вас солидарности, гражданской ответственности. Эти меры - ради одной цели: помочь сохранить здоровье и жизнь", - пояснил Сергей Осачук.

Напомним, что по состоянию на пятницу, 13 марта, коронавирус зафиксировали в двух областях Украины - Черновицкой и Житомирской.

Ранее "Апостроф" сообщал, в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области. Она вернулась из Польши и с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь 12 марта.

Также, в Италии от коронавируса умерла первая украинка Раиса Малышева.

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