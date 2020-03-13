Какие области Украины "поразил" коронавирус: опубликована карта

По состоянию на пятницу, 13 марта, коронавирус зафиксировали в двух областях Украины.

Об этом сообщает "Апостроф".

Коронавирус COVID-19 зафиксировали в Черновицкой и Житомирской областях.

В Черновцах зафиксировали два случая:

мужчина вернулся из Италии и спустя два дня обратился к врачам с подозрением на коронавирус, которое позже подтвердили врачи:

подтвердили заражение у мужчины, жена которого недавно вернулась из Италии.

А в Радомышле, Житомирской области, 71-женщина вернулась из Польши, она с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь спустя 9 дней, 12 марта. На следующий день пенсионерка умерла. Этот случай стал первым смертельным в Украине.

Как сообщал "Апостроф", в Украине разгорелся скандал из-за прибытия в киевский аэропорт вечером 12 марта самолета с пассажирами из Италии. Позже Минздрав провел экспресс-тесты у трех человек и заявил, что у них коронавирус не обнаружен.