Появилась трагическая новость об украинке, подхватившей коронавирус в Италии

В Италии, которая является эпицентром распространения коронавируса в Европе, умерла первая украинка Раиса Малышева.

Об этом сообщила активистка Оксана Федькив.

Малышева 1954 года, она работала в провинции Брешия.

Женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус 8 марта.

Однако, только 12 марта диагноз официально подтвердили.

В пятницу, 13 марта, женщина умерла.

Как сообщал "Апостроф", ранее Италия пошла на радикальные меры из-за коронавируса, запретив все публичные мероприятия, в том числе свадьбы и похороны.

Напомним, что в сети показали страшные кадры из больницы Италии, где содержат инфицированных коронавирусом граждан. Видео сделано в больнице на севере Италии. Пациенты с коронавирусом лежат лицом вниз, подключены к аппаратам, и за ними ухаживают медики в защитных костюмах.