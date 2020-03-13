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Под Черновцами еще у одной украинки подозревают коронавирус

пятница, 13 марта 2020, 15:22
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На территории Черновицкой области госпитализировали еще одну женщину с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

Отмечают, что женщина 8 марта вернулась домой из охваченной коронавирусом Италии.

"Сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна буковинка. Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии", - говорится в сообщении.

Напомним, что в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого 12 марта диагностировали коронавирус.

Как сообщал "Апостроф", в городе Красноград Харьковской области мужчину забрали врачи скорой медицинской помощи из-за подозрения на смертельный коронавирус.

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