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Вернулся из Чехии: под Харьковом госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус, видео

пятница, 13 марта 2020, 14:57
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В городе Красноград Харьковской области мужчину забрали врачи скорой медицинской помощи из-за подозрение на смертельный коронавирус.

Об этом сообщают в одном из Telegram-каналов.

Как отметили соседи заболевшего, он несколько дней назад вернулся с Чехии с сильным кашлем. Он вызвал медиков, которые его госпитализировали в медучреждение.

Отметим, что на видео слышно сухой кашель у мужчины. Когда врачи его проводили до кареты "скорой", то отметили, что есть подозрение на COVID-19.

Точный диагноз пока неизвестен. Медики сделают тест, после чего узнают, действительно ли мужчина заражен коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", в Украине разгорелся скандал из-за прибытия в киевский аэропорт вечером 12 марта самолета с пассажирами из Италии.

Позже Минздрав провел экспресс-тесты у трех человек и заявил, что у них коронавирус не обнаружен.

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