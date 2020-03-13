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Появилась хорошая новость про украинку в Италии, подхватившую коронавирус

пятница, 13 марта 2020, 13:24
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Гражданке Украины, которая заболела смертельно опасным коронавирусом в Италии, которая возглавляет антирейтинг по количеству заболевших COVID-19, удалось выздороветь.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".

"Хорошие новости! Украинка в Италии выздоровела после коронавируса. Из больницы в Неаполе выписали гражданку Украины, в которой ранее диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении.

Отметим, что Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса сообщает, что по состоянию на утро пятницы, 13 марта, коронавирусом в мире заразились 128 343 человек, жертвами болезни стали 4720 человек, выздоровели – 68 324 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина закрыла авиасообщение с Италией и большую часть КПП на границе.

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