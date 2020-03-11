Что будет на пунктах пропуска и с рейсами в Италию: Украина сделала громкое заявление, видео

В Украине принято решение о закрытии авиасообщения с Италией, которая по данным на вторник, 10 марта, остается лидером по количеству заболевших коронавирусом, где их насчитывается более 10 тысяч человек.

Об этом завил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга в среду, 11 марта.

Кроме того, по его словам, закрывается 170 пунктов пропуска на границе. В общей сложности, их останется только 49. На оставшихся КПП будут организованы карантинные зоны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве с четверга, 12 марта, ввели карантин из-за распространения смертельного коронавируса.

Также власти предупредили о введении ответственности, вплоть до уголовной в Киеве в случае нарушения ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса, из-за которой по данным на среду, 11 марта, по всему миру заразились уже более 118 тысяч человек, умерли более 4 тысяч.