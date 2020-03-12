В Италии число умерших от коронавируса перевалило за тысячу: свежие данные

Число погибших от коронавируса COVID-19 в Италии резко выросло и превысило тысячу жертв.

Об этом сообщают местные власти.

Количество смертей от страшной болезни выросло с 827 до 1016 человек. Также увеличилось и число инфицированных коронавирусом в Италии - до 15 113 человек.

Напомним, Италия занимает второе место после Китая (81 тысяча случаев болезни) по числу заразившихся и первое место по летальности. Далее идет Иран (9 тыс.) и Южная Корея (7,7 тыс.). Всего по всему миру вирусом заразились более 121 тыс. человек.

Как сообщал "Апостроф", в сети был опубликован рентгеновский снимок грудной клетки человека, который заразился коронавирусом COVID-19, и через некоторое время умер.

Ранее ученые заявили о возможности переноса коронавируса COVID-19 в период до ранее объявленных 37 дней после заражения