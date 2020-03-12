В Италии коронавирус убил рекордное число людей за сутки: страшные кадры из больниц

В сети показали страшные кадры из больницы Италии, в стране в течение последних суток от коронавируса умерли 196 человек - это рекордная цифра с начала вспышки заболевания.

Об этом сообщает ANSA.

Общее количество умерших от вируса в Италии по состоянию на вечер 11 марта составляет 827. Также в течение суток количество заражений в стране выросло более чем на 2 тысячи случаев и составляет 10590. Число случаев выздоровления возросло до 1045.

Глава агентства гражданской защиты Италии Анджело Боррелли объяснил столь значительный рост тем, что данные предыдущих дней из Ломбардии были неполными.

"Как мы говорили, данные Ломбардии были неполными, но на самом деле нынешний рост - в рамках тренда последних дней", - сказал он.

По словам чиновника, во время предыдущего отчета не были учтены данные о болезни 600 пациентов.

В сеть попало пугающее видео, сделанное в больнице на севере Италии. Пациенты с коронавирусом лежат лицом вниз, подключены к аппаратам, и за ними ухаживают медики в защитных костюмах.

Врач-реаниматолог Даниэль Маччини рассказал о том, как ведется борьба со смертельно опасной болезнью. Он сравнил вспышку коронавируса с войной.

"Я постараюсь донести до людей, далеких от нашей реальности, то, чем мы живем в Бергамо в эти дни пандемии коронавируса… Я понимаю, что не нужно создавать панику, но тот факт, что до людей не доходит вся серьезность ситуации, вызывает у меня ужас", - поделился медик.

Маччини рассказал, что реорганизация больницы началась на прошлой неделе. В отделении интенсивной терапии оказались заняты все койко-места. Сейчас их катастрофически не хватает, несмотря на то, что отделение расширилось, и другие палаты освободили для пациентов с COVID-19.

"Доски с именами пациентов, разных цветов в зависимости от операционного блока, теперь все красные, - описал обстановку доктор. - Вместо операций теперь всегда один и тот же диагноз: двусторонняя интерстициальная пневмония… Случаи растут, по 15–20 посещений в день - все по одной и той же причине. Симптомы одни и те же: лихорадка и затрудненное дыхание, лихорадка и кашель, дыхательная недостаточность. Результаты тестов: положительный, положительный, положительный… Некоторые уже интубированы и направлены в реанимацию. Для других уже слишком поздно".

Как сообщал "Апостроф", ранее Италия пошла на радикальные меры из-за коронавируса, запретив все публичные мероприятия, в том числе свадьбы и похороны.