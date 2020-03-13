Пятница 13: история "мистического" дня и смешные картинки

Сегодня пятница, 13-е число, и традиционно этот день называют "черной пятницей". С ним связано множество примет и суеверий, а его история тянется еще из Древнего Рима.

"Апостроф" рассказывает об истории этого загадочного дня, а также публикует смешные картинки по случаю пятницы, 13-го, которые поднимут вам настроение.

Еще древние римляне считали цифру 13 "числом смерти". По версии некоторых теологов именно в пятницу, 13-го, Ева вкусила запретный плод и угостила им Адама. Также есть версия, что в пятницу, 13-го, Каин убил своего брата Авеля.

Кроме того, конец света начинается в 13-й главе откровения Иоанна Богослова, а Иисус стал 13-м среди своих учеников и умер в пятницу.

Еще одним популярным объяснением такого внимания к числу 13 и пятнице является история Ордена тамплиеров. Именно в пятницу, 13 октября 1307 года, король Франции Филипп IV Красивый приказал арестовать членов ордена, включая все верховное руководство. После этого орден был распущен, а арестованные во Франции тамплиеры подвергнуты пыткам и казнены.

Традиционно считалось, что именно в пятницу 13-го числа всегда на шабаш слетались 12 ведьм, а также собирались упыри и прочая нечисть. После этого тринадцатым появлялся сам Сатана.

Именно в пятницу 13 произошло одно из самых громких кораблекрушений XX века – 13 декабря 1907 года потонула шхуна "Томас Лаурсон".

При этом эксперты утверждают, что страх перед этим днем является только древним суеверием. Они призывают не поддаваться глупым мыслям и тогда у вас все будет хорошо.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны самые нелепые суеверия, связанные с пятницей 13-го.