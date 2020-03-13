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Украина полностью закрывает авиасообщение из-за коронавируса: названа дата

пятница, 13 марта 2020, 20:05
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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил в эфире программы "Противостояние. Предисловие" на телеканале NEWSONE.

"17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограниченно. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", - сказал Разумков.

По его словам, очень не простая сейчас ситуация в мире с пандемией коронавируса.

"Но давайте будем откровенными, в Украине сейчас ситуация намного лучше чем заграницей. Но мы должны сделать все, чтобы по максимуму обезопасть и Украину и украинцев от глобальной угрозы с которой столкнулся мир. Если мы говорим, про превентивные методы, которые были уже задействованы, то сегодня было заседание СНБО по этой ситуации", - сказал Разумков.

Спикер добавил, что СНБО подготовил список превентивных мероприятий, которые будут реализованы в ближайшее время.

"Верховная Рада продолжет работать. Я уверен, что в любом случае на следущей неделе, мы будем наблюдать внеочередное заседание парламента, на котором будут приниматься законопреты, которые необходимы сегодня для обеспечения работы разных учреждений. Будет зайствована вся вертикаль власти", - отметил Разумков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китае дали прогноз по коронавирусу, а именно, когда смертельная болезнь пойдет на спад.

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