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В Китае дали прогноз, когда смертельный коронавирус пойдет на спад

понедельник, 09 марта 2020, 10:57
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Коронавирус, который охватил уже почти 100 стран, продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.

Об этом сообщают китайские СМИ.

По словам главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, упор в борьбе с коронавирусом в будущем может "переместиться с экспорта на импорт".

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая - "Апостроф") на импорт", - заявил он.

По данным ВВС, всего с начала вспышки китайского коронавируса в мире скончались 3 825 человек. При этом 61 982 зараженных удалось вылечить.

Не смотря на страшные данные распространение вируса начало замедляться. Об этом свидетельствует наименьшее число новых случаев заражения за сутки с января в Китае. 7 марта там было зафиксировано 40 новых случаев заражения – это почти в два раза меньше, чем в 6 марта. Из них 27 инфицированных умерли – это также самый низкий показатель за более чем месяц, все они ограничены городом Ухань, где появился вирус.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро понедельника, 9 марта, в мире коронавирусом заражены уже 110 041 человек.

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