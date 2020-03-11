ВОЗ объявила о пандемии коронавируса и назвала две главные проблемы

ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19, которым по данным на среду, 11 марта, по всему миру заразились 118 тысяч человек, умерли более 4 тысяч.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в Twitter.

Как сообщает ВВС, глава ВОЗ д-р Тедрос Гебреисус отметил, что страх и дезинформация являются самыми большими проблемами, которые необходимо преодолеть.

Добавим, что случаи заражения коронавивирусом отмечены уже в более чем 50 странах. Среди этих стран - Исландия, Беларусь, Мексика, Нидерланды и Новая Зеландия, в которых случаи заражения отмечены недавно. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По подсчетам агентства Рейтер, ущерб мировой экономике от коронавируса составил пять триллионов долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китае дали прогноз по коронавирусу, а именно, когда смертельная болезнь пойдет на спад.