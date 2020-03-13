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Украина закрывает авиасообщение: кого не пустят в страну и что делать украинцам за границей

пятница, 13 марта 2020, 23:07
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Со вторника, 17 марта, Украина полностью закрывает авиасообщение из-за коронавируса, от которого уже умерла одна украинка.

Те украинцы, кто вылетел чартерными рейсами в туристическое путешествие и сейчас находятся за границей, вернутся домой согласно расписанию. Остальным же нужно вернуться за трое суток домой.

Граждане Украины, которые не смогут вернутся в этот срок, должны обращаться в украинские консульства для того, чтобы их смогли вернуть отдельными нерегулярными рейсами.

Ограничения предварительно введены на две недели, но могут быть продолжены.

Стоит отметить, что с 16 марта в страну не будут пускать иностранцев, которые прилетят самолетами, будут ехать поездами или авто.

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