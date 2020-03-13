Через несколько дней узнаем, есть ли коронавирус на Полтавщине - врач из Кременчуга

13 марта стало известно, что в Кременчуге 21-летнего студента Национального университета им. М. Остроградского госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19. О том, как себя чувствует больной, и готов ли один из крупнейших экономических центров Полтавщины к эпидемии опасной инфекции, "Апострофу" рассказала заведующая отделением профилактики инфекционных заболеваний Кременчугского лабораторного центра ЛАРИСА КОРОВИНА.

- Прокомментируйте, пожалуйста, случай со студентом в Кременчуге. Что известно сейчас?

- На сегодняшний день есть подозрение на коронавирусную инфекцию у мужчины. Состояние его удовлетворительное. Есть история путешествий, на основе которой поставлен диагноз. Известно, что он путешествовал, прибыл в Кременчуг и после этого у него появились признаки острого респираторного заболевания. Все это позволило врачам заподозрить COVID-19. Но подчеркну, что это подозрение. Материал на лабораторные исследования отправили сегодня в Полтаву.

На сегодня тесты, которые определяют наличие коронавируса, есть только в Киеве. Полтава якобы собиралась закупить их, но какая там ситуация сейчас, сказать не могу. Больного госпитализировали в боксовую палату инфекционного отделения больницы интенсивного лечения "Кременчугская". Его протестировали быстротестамы на грипп А и грипп Б - сегодня он дал отрицательный результат, который еще надо подтвердить.

- Насколько эпидемиологическая служба Кременчуга обеспечена на случай вспышки инфекции?

- Мы достаточно обеспечены. У нас есть средства индивидуальной защиты, биозащиты. Мы проводили тренинги в инфекционном отделении больницы "Кременчугская", учились надевать и снимать "противочумные" костюмы.

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- Но те костюмы надо менять каждые 4 часа, маски тоже.

- Есть маски, в которых можно работать целый день - у нас такие есть. Костюмы мы будем снимать, дезинфицировать и снова работать. Костюм нужен для того, чтобы зайти в палату к больному. Вышел - снял - сменил. Персонал же не находится в боксе все время.

- Насколько сейчас в Кременчуге критическая ситуация с респираторными заболеваниями, пневмонией - тем, что можно перепутать с COVID-19?

- Состояние заболеваемости ОРВИ в Кременчуге находится на низком уровне, показатели не превышают эпидемические пороги, ситуация контролируется. Лабораторный центр проводит ежедневный мониторинг заболеваемости. На сегодня у нас нет тенденции к росту числа больных.

- Часто читаю, что COVID-19 трудно отличить от обычной пневмонии - по крайней мере на первых этапах. Людей с пневмонией проверяют на коронавирус?

- Для того, чтобы поставить диагноз COVID-19, нужно иметь так называемую историю путешествий. Если человек заболел пневмонией и не выезжал за территорию Украины вообще, не может быть даже подозрения на коронавирус. Если человек приехал из государства, где регистрируется действительно большое количество больных - Италии, Испании или Германии, где регистрируется более 1-2 тысяч, тогда можно подозревать. Но сказать точно, что это COVID-19, можно только после лабораторного подтверждения.

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- Когда будут результаты анализов?

- В Черновцах результат получили на третий день, в Житомирской области - примерно также на третий-четвертый день. У нас материал уже в Полтаве, но учитывая, что сейчас выходные, трудно сказать, когда будет результат. Но я надеюсь, уложатся в 3-4 дня.

- Я думаю, он ходил и на занятия, и контактировал с другими людьми. У них может развиться болезнь?

- Сейчас ведется расследование, у меня нет данных, ходил он на занятия и со сколькими людьми контактировал. Он живет в частном доме, четверо его близких людей сейчас на самоизоляции. С ними связались семейные врачи, они держат ситуацию под контролем. И так будет с каждым, у кого есть подозрение.