За дверью - солдат с автоматом: появились детали об украинке с подозрением на коронавирус в Горловке, видео

Стало известно о состоянии украинки с подозрением на коронавирус COVID-19, которая находится в одной из больниц Горловки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Dontel".

Пациентку зовут Елена. Она учится и работает в китайском городе Харбине. Женщина за два года решила приехать в Енакиево к родителям и попала в больницу.

"Проверяли меня во всех аэропортах: брали анализы, мазки и так далее. И тут я расслабилась, думала, что на границе в ДНР меня точно не нагнут - я ошибалась", - комментирует ситуацию женщина.

Елену везли на "скорой" от границы РФ через Дарьино-Ермаковку в Енакиево, где больница оказалась "в состоянии ремонта" и женщину отправили в Горловку.

Там в городской больнице №3, по словам Елены, к ее приезду уже были: "главный эпидемиолог ДНР" (вероятно, Дмитрий Клишкан), "начальник санэпидемстанции", два "полковника МВД ДНР", вооруженный наряд "полиции".

"За дверью сидит солдат с автоматом", - говорит Елена.

В санитарных целях к женщине не пустили ее родителей - общаются по телефону и через закрытое окно.

Также Елене запретили любое общение с прессой.

Ранее "Апостроф" сообщал, в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области. Она вернулась из Польши и с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь 12 марта.

Также, в Италии от коронавируса умерла первая украинка Раиса Малышева.