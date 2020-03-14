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Чума убьет миллионы людей: что говорится в пророчествах Ванги на 2020 год

суббота, 14 марта 2020, 12:16
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В своих предсказаниях знаменитая болгарская провидица Ванга говорила о страшной эпидемии в зеркальном году, от которой люди будут падать и умирать на улице. Теперь ее пророчества повязывают с пандемией болезни от коронавируса Covid-19.

Воспоминаниями о пророчествах Ванги поделились люди, близко ее знавшие.

"Когда в 1995 году я, будучи еще молодым парнишкой, беседовал с Вангой, она сказала, что в год пяти двоек произойдет эпохальное событие для всего человечества. Планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей. Я сейчас в шоке!» - заявил в эфире одного из российских телеканалов друг Ванги и переводчик ее предсказаний Тодор Тодоров.

По его словам, Ванга обычно не давала точных указаний на время в своих предсказаниях, но в тот раз четко говорила про пять двоек. Таким образом, речь может идти о 22 февраля 22 декабря 2020 года.

"Она сказала, что, когда будет год-зеркало – 2020 - мир перевернется наоборот, и вся проблема придет от желтой", - уточнил Тодор Тодоров.

Слово "желтый" тогда связывали с признаками самой болезни, теперь же в этих словах он увидел указание на Китай. Ванга утверждала, что заболевание стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней, а на создание лекарства от болезни уйдет около года.

Еще одно пророчество Ванги вспомнила бывшая болгарская гимнастка и тренер Нешка Степанова Робева. На своей странице в Twitter спортсменка написала, что незадолго до своей смерти в 1996 году, Ванга утверждала, что "над всеми нами будет корона". Слова Ванги теперь ассоциируются с коронавирусом.

В предсказаниях Ванги на 2020 год имеются также намеки на мировой финансовый кризис. В частности, она предсказала, что деньги потеряют свою ценность и их начнут заменять цифры.

Ванга называла 2020 год судьбоносным для всей планеты, когда многие народы пересмотрят свое отношение к реальности. Про Украину она говорила как про страну, где многие люди смогут получить надежду на мир и покой.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам о ситуации с распространением коронавируса в стране.

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