Сколько человек может заразиться коронавирусом в Украине: озвучены цифры

Согласно прогнозу Национальной академии наук Украины, коронавирусом в Украине могут заразиться 22,2 миллиона человек.

Об этом сообщается в протоколе № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева".

"Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 млн людей в Украине….", - говорится в протоколе.

Отметим, что в открытом доступе подобных прогнозов НАНУ найти не удалось.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Украина попала в топ-33 самых уязвимых для коронавируса стран.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.